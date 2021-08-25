Звезда инстаграма Леся Никитюк, за которой следят более 3 миллионов пользователей, почти ежедневно публикует фотографии в модных образах. Блондинка любит стильно одеваться и примерять трендовые элементы гардероба.
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На этот раз она не обошла стороной моду на цветочный принт, поэтому продемонстрировала на себе стильное изделие.
Образ Леси Никитюк
Перед фотокамерой телеведущая появилась в коричневом костюме в цветочный принт, состоящий из рубашки и юбки. Рубашка украшена воротником и большими рукавами, а юбка – складкой плиссе.
К костюму Лес Никитюк подобрала коричневую сумку с короткой ручкой. Ее образ завершили золотистые серьги-кольца, высокий пучок на голове и нежный макияж. Знаменитость нарисовала века бронзовыми тенями, подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы накрасила коричневой помадой.
Образы телеведущей никогда не остаются без внимания поклонников, поэтому они часто засыпают ее положительными комментариями.
- "Очень хорошая";
- "Прекрасная";
- "Очень, очень красивая";
- "Супер фото";
- "Красотка";
- "Леся Ивановна в цветах осени".
Стильный образ Леси Никитюк / Фото с инстаграма телеведущей
Стильный образ Леси Никитюк / Фото с инстаграма телеведущей