Леся Никитюк показала, как добавить платью wow-эффекта с помощью корсета: взрывной образ
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Телеведущая и инфлюэнсер Леся Никитюк активно ведет свою страницу в инстаграме, поэтому ежедневно в ее профиле появляются новые кадры. В последнем посте знаменитость опубликовала очаровательный образ в платье.
За личным профилем Леси Никитюк в инстаграме следит более 3,5 миллиона поклонников. Блогер часто демонстрирует эффектные и трендовые образы, которые невозможно обойти вниманием.
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Блондинка сделала несколько кадров в невероятном наряде в летнем кафе возле киностудии на Русановке. Леся в который раз похвасталась перед подписчиками идеальной фигурой и длинными ногами.
Образ Леси Никитюк
Знаменитость предстала перед камерой в очаровательном мини-платье из кружева на бретельках. Их она опустила, позируя с обнаженными плечами. Стильное изделие Леся Никитюк дополнила нефритовым корсетом, который стал прекрасным дополнением к белому платью. К платью инфлюенсер подобрала модные босоножки на каблуке.
Волосы телеведущая уложила в роскошные голливудские локоны. Звезда сделала макияж с акцентом на глазах и накрасила губы коричневой помадой.
Поклонников сразу покорил стильный образ, поэтому они засыпали ее комплиментами и даже шутками относительно того, на какие встречи стоит выбирать такой look.
- "Когда сказали, что в кофейне будет твой бывший";
- "Невероятная";
- "Как всегда красавица";
- "Белоснежка, сбежавшая от гномов";
- "Ты в любом образе безупречна";
- "Соблазнительная красавица".
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