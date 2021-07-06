За личным профилем Леси Никитюк в инстаграме следит более 3,5 миллиона поклонников. Блогер часто демонстрирует эффектные и трендовые образы, которые невозможно обойти вниманием.

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Блондинка сделала несколько кадров в невероятном наряде в летнем кафе возле киностудии на Русановке. Леся в который раз похвасталась перед подписчиками идеальной фигурой и длинными ногами.

Образ Леси Никитюк

Знаменитость предстала перед камерой в очаровательном мини-платье из кружева на бретельках. Их она опустила, позируя с обнаженными плечами. Стильное изделие Леся Никитюк дополнила нефритовым корсетом, который стал прекрасным дополнением к белому платью. К платью инфлюенсер подобрала модные босоножки на каблуке.

Волосы телеведущая уложила в роскошные голливудские локоны. Звезда сделала макияж с акцентом на глазах и накрасила губы коричневой помадой.

Поклонников сразу покорил стильный образ, поэтому они засыпали ее комплиментами и даже шутками относительно того, на какие встречи стоит выбирать такой look.

"Когда сказали, что в кофейне будет твой бывший";

"Невероятная";

"Как всегда красавица";

"Белоснежка, сбежавшая от гномов";

"Ты в любом образе безупречна";

"Соблазнительная красавица".

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