Леся Никитюк показала дерзкий образ в ботфортах со змеиным принтом: стильные кадры
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Украинская телеведущая и инфлюенсер Леся Никитюк обнародовала несколько кадров, на которых продемонстрировала новый образ. Она позировала на камеру в смелом образе, довершив наряд ботфортами на каблуках из кожи питона.
Леся Никитюк часто участвует в съемках, поэтому предстает перед поклонниками в образах, которые составляют для нее стилисты.
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Новые кадры знаменитость сделала в ивент-холле Mayachok Event Hall, где проводятся события разного масштаба и формата. Вероятно, именно здесь проводятся съемки нового проекта, на который Леся Никитюк надела дерзкий аутфит. В посте она поздравила всех с началом нового съемочного года.
Образ Леси Никитюк
Блогерша показала несколько фотографий в новом наряде. Она надела черный топ и шелковую мини-юбку. Верх Леся дополнила голубой рубашкой и черным укороченным жакетом с необработанными краями. Помпезности образу придали сапоги-ботфорты на высоких каблуках со змеиным принтом.Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.
Короткие беліе волосі телеведущая уложила ровно, а на лице сделала насыщенный макияж, подчеркнув взгляд черными стрелками, а губы – насыщенной коричневой помадой.
Сторонники отмечают, что звезде очень идет такой look и засыпают ее комплиментами в комментариях:
- "Красотка";
- "Непревзойденная";
- "Волшебная";
- "Ты такая стильная! Вав!";
- "Леся, фигурка просто супер".
Стильный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма телеведущей
Стильный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма телеведущей