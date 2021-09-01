Леся Никитюк часто участвует в съемках, поэтому предстает перед поклонниками в образах, которые составляют для нее стилисты.

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Новые кадры знаменитость сделала в ивент-холле Mayachok Event Hall, где проводятся события разного масштаба и формата. Вероятно, именно здесь проводятся съемки нового проекта, на который Леся Никитюк надела дерзкий аутфит. В посте она поздравила всех с началом нового съемочного года.

Образ Леси Никитюк

Блогерша показала несколько фотографий в новом наряде. Она надела черный топ и шелковую мини-юбку. Верх Леся дополнила голубой рубашкой и черным укороченным жакетом с необработанными краями. Помпезности образу придали сапоги-ботфорты на высоких каблуках со змеиным принтом.

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Короткие беліе волосі телеведущая уложила ровно, а на лице сделала насыщенный макияж, подчеркнув взгляд черными стрелками, а губы – насыщенной коричневой помадой.

Сторонники отмечают, что звезде очень идет такой look и засыпают ее комплиментами в комментариях:

"Красотка";

"Непревзойденная";

"Волшебная";

"Ты такая стильная! Вав!";

"Леся, фигурка просто супер".



Стильный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма телеведущей



Стильный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма телеведущей