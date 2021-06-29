Леся Никитюк показала безупречный образ в кукольном платье: фото

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк показала своей 5-миллионной аудитории роскошный образ в кукольном платье. Знаменитость сделала эффектный кадр в велюровом платье с белым воротником.

Одна из самых популярных инфлюэнсеров Леся Никитюк хорошо разбирается в стиле. Блондинка часто выбирает трендовую одежду от украинских или зарубежных брендов, демонстрируя в сети свое умение удачно одеваться.

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Новый кадр телеведущая опубликовала недавно, а преданные фанаты уже успели засыпать ее фотографию тысячами лайков и комментариями.

Летний образ Леси Никитюк

Леся предстала перед камерой в темно-синем велюровом платье на длинный рукав со стильным белым воротником и подъюбником. Короткие волосы телеведущая завила в легкие локоны и сделала нежный макияж.

Блогер накрасила веки коричневыми тенями, черной подводкой, а губы – нежной розовой помадой.

Объемные кукольные платья этим летом начинают составлять конкуренцию изделиям в цветочный принт. Платья с пышной юбкой уже активно надевают зарубежные стритстайл-звезды, поэтому совсем скоро стильные платья будут носить украинские модницы.

Роскошный образ Леси Никитюк сильно понравился ее поклонникам, поэтому они засыпали телеведущую в комментариях приятными комплиментами.

"Платье просто супер. Хочу себе такое";

"Лесе все идет. Красавица";

"Очень красивая";

"Королева";

"Просто бомбезная".



Красивый аутфит Леси Никитюк / Фото из инстаграма