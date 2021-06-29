Одна из самых популярных инфлюэнсеров Леся Никитюк хорошо разбирается в стиле. Блондинка часто выбирает трендовую одежду от украинских или зарубежных брендов, демонстрируя в сети свое умение удачно одеваться.
Интересно Моника Беллуччи позировала в корсетном платье для глянца F Magazine: яркая фотосессия
Новый кадр телеведущая опубликовала недавно, а преданные фанаты уже успели засыпать ее фотографию тысячами лайков и комментариями.
Летний образ Леси Никитюк
Леся предстала перед камерой в темно-синем велюровом платье на длинный рукав со стильным белым воротником и подъюбником. Короткие волосы телеведущая завила в легкие локоны и сделала нежный макияж.
Блогер накрасила веки коричневыми тенями, черной подводкой, а губы – нежной розовой помадой.
Объемные кукольные платья этим летом начинают составлять конкуренцию изделиям в цветочный принт. Платья с пышной юбкой уже активно надевают зарубежные стритстайл-звезды, поэтому совсем скоро стильные платья будут носить украинские модницы.
Роскошный образ Леси Никитюк сильно понравился ее поклонникам, поэтому они засыпали телеведущую в комментариях приятными комплиментами.
- "Платье просто супер. Хочу себе такое";
- "Лесе все идет. Красавица";
- "Очень красивая";
- "Королева";
- "Просто бомбезная".
Красивый аутфит Леси Никитюк / Фото из инстаграма