Леся Никитюк всегда безупречно выглядит на публике. Она постоянно беспокоится о своем внешнем виде и выбирает стильные образы.

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Роскошные образы Леся Никитюк

В студии перед фотокамерой Леся Никитюк позировала в розовом платье из блестящей ткани. Мини-платье украшено глубоким вырезом в зоне декольте и красиво подчеркнуло грудь знаменитости, а короткая длина – длинные ноги. Одна сторона платья украшена длинным объемным рукавом.

Стилисты уложили волосы Леси Никитюк в необычную прическу. Ее пряди волос полностью отбросили назад, тщательно сгладив моделирующими средствами. На лице Леси сиял яркий макияж. Визажисты подчеркнули глаза черными стрелками, а губы накрасили розовым блеском.



Леся Никитюк демонстрирует волшебные образы / Фото из инстаграма

На другой фотографии телеведущая позировала в не менее эффектном образе. Блондинка надела облегающее латексное платье бордового цвета длины миди. На владелице идеальной фигуры такое платье село просто безупречно. Особого шарма изделию придавали перья вдоль рукавов.

На голове стилисты завязали Лесе Никитюк объемный пучек, довершив аутфит насыщенным макияжем. Ее взгляд неизменно подчеркивали темные тени, а пухлые губы темно-бордовой помадой. Ауфит завершили босоножки на каблуках.



Леся Никитюк демонстрирует волшебные образы / Фото из инстаграма

Фанаты, как всегда, не удержались и написали в комментариях множество приятных слов.