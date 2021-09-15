Леся Никитюк ошеломила эффектным образом в морковном платье-жакете: волшебные фотографии
Источник:24 канал
Успешная телеведущая Леся Никитюк недавно посетила церемонию награждения лучших украинских блогеров в разных категориях. На гламурное мероприятие пришло немало звезд, среди которых блогерша Леся Никитюк, инстаграм-страница которой насчитывает более 3 миллионов подписчиков.
Церемония National Bloggers Awards состоялась в отеле Fairmont Kyiv с участием звездных ведущих, певцов и инфлюенсеров. Развлекали публику дуэт TVORCHI, Наталья Могилевская и ведущий Владимир Остапчук.
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Телеведущая Леся Никитюк награждала премией "Лучший food блогер 2021" кулинарного эксперта Евгения Клопотенко. На сцене знаменитость появилась в очаровательном образе total look.
Образ Леси Никитюк
Знаменитость примерила платье морковного цвета, состоящее из мини-юбки и жакета-платье, которое на талии было украшено поясом. Изделие с открытой зоной декольте добавило платью сексуальности, а мини-юбка позволила Леси Никитюк похвастаться длинными ногами.Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.
К безупречному платью телеведущая подобрала сатиновые оранжевые туфли на завязках. Ее образ дополняла черная кожаная сумка Balenciaga Hourglass с золотистой фурнитурой за 43 тысячи гривен.
Белокурые волосы знаменитость завязала в хвост, уложила челку на две стороны и сделала эффектный макияж. Она подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы накрасила коричневой помадой.
Реакция сети на образ Леси Никитюк
- "Что за богиня?";
- "Обожаю";
- "Шикарные фото, ноги – огонь";
- "Цвет платья красивый";
- "Лесюня, ты просто лучшая".
Роскошный образ Леси Никитюк / Фото из Orest
Роскошный образ Леси Никитюк / Фото из Orest