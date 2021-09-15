Леся Никитюк ошеломила эффектным образом в морковном платье-жакете: волшебные фотографии

Успешная телеведущая Леся Никитюк недавно посетила церемонию награждения лучших украинских блогеров в разных категориях. На гламурное мероприятие пришло немало звезд, среди которых блогерша Леся Никитюк, инстаграм-страница которой насчитывает более 3 миллионов подписчиков.

Церемония National Bloggers Awards состоялась в отеле Fairmont Kyiv с участием звездных ведущих, певцов и инфлюенсеров. Развлекали публику дуэт TVORCHI, Наталья Могилевская и ведущий Владимир Остапчук.

Партнерский материал Новинка 2021 года – недорогие электрокамины с обогревом и звуком потрескивания дров Royal Sky

Телеведущая Леся Никитюк награждала премией "Лучший food блогер 2021" кулинарного эксперта Евгения Клопотенко. На сцене знаменитость появилась в очаровательном образе total look.

Образ Леси Никитюк

Знаменитость примерила платье морковного цвета, состоящее из мини-юбки и жакета-платье, которое на талии было украшено поясом. Изделие с открытой зоной декольте добавило платью сексуальности, а мини-юбка позволила Леси Никитюк похвастаться длинными ногами.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex . Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

К безупречному платью телеведущая подобрала сатиновые оранжевые туфли на завязках. Ее образ дополняла черная кожаная сумка Balenciaga Hourglass с золотистой фурнитурой за 43 тысячи гривен.

Белокурые волосы знаменитость завязала в хвост, уложила челку на две стороны и сделала эффектный макияж. Она подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы накрасила коричневой помадой.

Реакция сети на образ Леси Никитюк

"Что за богиня?";

"Обожаю";

"Шикарные фото, ноги – огонь";

"Цвет платья красивый";

"Лесюня, ты просто лучшая".



Роскошный образ Леси Никитюк / Фото из Orest



​Роскошный образ Леси Никитюк / Фото из Orest