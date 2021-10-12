Леся Никитюк ошеломила эффектным образом в кожаном костюме: стильные кадры
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Телезвезда Леся Никитюк покорила сеть новым образом. Она предстала перед камерой в кожаном черном костюме.
Ведущая каждый день находится в гуще событий. Она постоянно участвует в фотосессиях и различных шоу, поэтому демонстрирует своей 3-миллионной аудитории роскошные наряды.
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Недавно звезда телевидения поделилась с фанатами новым кадром. Она сделала фотографию в фотостудии в black total look. Блондинка примерила кожаную рубашку и облегающие лосины.
Кожа в этом сезоне не теряет своих позиций, поэтому стилисты советуют примерить на себе жакеты и брюки. Черный цвет остается ведущим, за ним следуют все оттенки коричневого. Кроме этого, в тренде особенно популярны кожаные тренчи различных фасонов и оттенков.
Свой look Леся Никитюк дополнила белым ожерельем. Телеведущая распустила волосы, а на лицо нанесла любимый макияж в коричневых тонах.
Реакция сети на образ Леси Никитюк
- "Как всегда на стиле";
- "Просто супер";
- "Красавица";
- "Леся Ивановна, вы настоящая кошка";
- "Богиня".
Стильный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма