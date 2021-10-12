Ведущая каждый день находится в гуще событий. Она постоянно участвует в фотосессиях и различных шоу, поэтому демонстрирует своей 3-миллионной аудитории роскошные наряды.

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Недавно звезда телевидения поделилась с фанатами новым кадром. Она сделала фотографию в фотостудии в black total look. Блондинка примерила кожаную рубашку и облегающие лосины.

Кожа в этом сезоне не теряет своих позиций, поэтому стилисты советуют примерить на себе жакеты и брюки. Черный цвет остается ведущим, за ним следуют все оттенки коричневого. Кроме этого, в тренде особенно популярны кожаные тренчи различных фасонов и оттенков.

Свой look Леся Никитюк дополнила белым ожерельем. Телеведущая распустила волосы, а на лицо нанесла любимый макияж в коричневых тонах.

Реакция сети на образ Леси Никитюк

"Как всегда на стиле";

"Просто супер";

"Красавица";

"Леся Ивановна, вы настоящая кошка";

"Богиня".



Стильный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма