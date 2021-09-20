Леся Никитюк очаровала трендовым образом в блузке с воротником и стильных брюках: фото

Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк эффектно позировала в трендовом образе со стильной прической. Очередной look of the day понравился 3-миллионной аудитории знаменитости в инстаграме.

Леся Никитюк одна из сильнейших девушек в украинском шоу-бизнесе. Ежедневно телеведущая примеряет на себя красивые образы, которые демонстрирует на свои личной странице. Звезда часто позирует перед объективом фотокамер, демонстрируя образы, которые выбирает для повседневной жизни и светских выходов.

Партнерский материал Новинка 2021 – недорогие электрокамины с обогревом и звуком потрескивания дров Royal Sky

Еще в начале года прицепной воротничок начал завоевывать симпатии у модниц. Акцент на воротничке добавляет образу романтичности и нежности, даже если миксовать его с грубыми ботинками на тракторной подошве. Именно на блузку с "воротничком Питера Пена" Леся Никитюк сделала ставку в новом образе.

Аутфит Леси Никитюк

Телеведущая надела черную блузу в горошек из прозрачной ткани с лентами, которую украшал белый кружевной воротник. Такой аксессуар подчеркнул женственность и сделал образ более интересным. С добавлением прицепного воротничка блузка уже не требует декоративного дополнения.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и в интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex . Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Наряд Леся Никитюк довершила черными брюками на высокой посадке с глубокими разрезами по бокам. Такие брюки и джинсы до сих пор не покидают трендов, свои образы стильными изделиями дополняют мировые стритстайл-звезды.

Свой образ знаменитость довершила черными сапогами и стильной прической. Стилисты сделали телеведущей хвост, обмотав волосы вместо резинки. На лице Леси Никитюк, как всегда, сиял нежный макияж: ее взгляд подчеркивали минималистичные черные стрелки, а губы – светло-розовая помада.



Стильный образ Леси Никитюк / Фото с инстаграма телеведущей



Стильный образ Леси Никитюк / Фото с инстаграма телеведущей



Стильный образ Леси Никитюк / Фото с инстаграма телеведущей