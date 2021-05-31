Леся Никитюк в очередной раз отправилась в Турцию. Знаменитость отдыхает в роскошной вилле, расположенной в Бодруме. Блогерша не упускает возможности продемонстрировать свой вкус в одежде.

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Жаркий образ Леси Никитюк

Для вечерней прогулки телеведущая выбрала соблазнительный наряд. Она позировала на террасе виллы в черно-белом обтягивающем миниплатье на тонких бретелях. Одежда подчеркнул аппетитные ягодицы Леси и ее пышный бюст. Поверх платья блогерша решила надеть джинсовую oversize куртку.

На этот раз аутфит Никитюк дополняли крупные и массивные серьги-кольца. Также на ее пальцах красовались кольца. Волосы народная любимица уложила ровно, а на лице сделала макияж с тоненькими черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.

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