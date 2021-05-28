Леони Ханне поразила изысканным образом в зеленом кожаном тренче: роскошные кадры

Немка Леони Ханне ежедневно завораживает сеть безупречными аутфитами. Девушка сотрудничает со многими люксовыми брендами, поэтому в ее гардеробе быстро появляются последние новинки дизайнеров, которые она удачно применяет в свои образах. Во время последнего выхода блондинка показала впечатляющий look of the day.

32-летняя модная блогерша обладает замечательным вкусом в выборе одежды, который она нарабатывала годами. Она умеет непринужденно и органично позировать, а благодаря своему высокому росту, белокурым волосами и искренней улыбке – приковывает внимание всех стритстайл-фотографов.

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Своей популярности Леони Ханне обязана Неделям моды, на которых она демонстрировала стильные и одновременно трендовые образы. Теперь почти все свои выходы девушка фотографирует в стиле стритстайл.

Образ Леони Ханне

Немецкая инфлюенсерка надела белую майку и светло-серые штаны на застежках. Верх блондинка дополнила кожаным тренчем зеленого цвета. Этот цвет считается самым модным этой весной. Леонни уже успела привлечь зеленый во все возможные элементы гардероба, сумки и обувь, сделав этот раз ставку на тренчкот.

Такой яркий верхний убор дополнили желтые неоновые туфли на каблуке с острым носком. Инфлюенсерка подобрала к стильному аутфиту солнцезащитные очки с желтой оправой. Стоит отметить, что очки с цветной оправой – горячий тренд этого сезона.

Завершить безупречный образ блондинка решила сумкой от Chanel нежного лимонного цвета. Этой сумкой модница добилась гармоничного аутфита, поскольку лимонный не выглядит столь эпатажно, как неоновый желтый.

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