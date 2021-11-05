Блондинка Леони Ханне – самая известная стритстайл-звезда Европы. Красавица не пропускает ни одну неделю моды, а все дизайнеры имеют за честь пригласить икону стиля на показ.

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Личный профиль в инстаграме блогерши – настоящий клондайк модных образов. Девушка является вдохновением для почти четырех миллионов поклонников со всего мира.

Весь ее гардероб состоит из трендовых элементов, поэтому во время каждого своего выхода инфлюэнсерка демонстрирует актуальные аутфиты. Ханне сотрудничает со многими брендами, посещает светские вечеринки, прогуливается по красной дорожке на Каннском и Венецианском кинофестивале, а теперь красуется на обложке итальянского издания Grazia.

Немка, живущая в Лондоне, часто путешествует, впрочем ее ярые фанаты знают, что Леони настолько сильно любит Италию, что приезжает отдыхать в солнечную страну несколько раз в год. В публикации в инстаграме знаменитость написала, что до сих пор не верит в то, что с ней произошло.

Ущипните меня! Я очень рада поделиться своей работой с вами. Очень благодарна за свою первую итальянскую обложку, потому что я люблю Италию от всего сердца,

– написала Леони.

На обложке глянца блондинка позировала в роскошном велюровом стеганом пальто насыщенного изумрудного оттенка от бренда Max Mara. Она предстала перед камерой в длинном коридоре, с накинутым на голову капюшоном. Под низ она надела тунику-платье и сапоги на каблуках.



Леони Ханне на обложке итальянского глянца / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Для других кадров Леони примерила стильные костюмы, свитшоты, юбки и рубашки. Так гармонично передать концепцию съемки удалось фотографу Симону Фальцетте.

Модные образы Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Модные образы Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Модные образы Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюенсерки



Модные образы Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюенсерки Модные образы Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Модные образы Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюенсерки