Из года в год гостями всемирно известного события становятся не только режиссеры, актеры, модели и светские львицы, но и стритстайл-звезды и fashion-инфлюенсеры, которые играют особую роль в сфере моды.

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Леони Ханне любит красиво одеваться, поэтому своей 3-миллионной аудитории демонстрирует едва ли не каждый день красивые аутфиты. Блондинка продумывает каждый выход до мелочей, поэтому все ее наряды влюбляют в себя с первого взгляда.

К Венецианскому кинофестивалю блогерша заранее готовилась, поэтому предположила, каким нарядом она сможет привлечь к себе наибольшее внимание. Для дневного события красавица выбрала желтое платье с оборками, которое очень похоже на мятное кутюрное изделие, в котором немка появлялась на Каннском кинофестивале.

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Привлекая к себе внимание, Леони Ханне во второй раз прошлась по красной дорожке вечером и очаровала всех гостей и фотографов роскошным золотистым платьем.

Образ Леони Ханне

33-летняя блогерша пришла на премьеру фильма La Scuola Cattolica итальянского режиссера в золотистом платье-бюстье от бренда Milla Nova. Все платье расшито зеркальными ромбиками, а также украшено глубоким разрезом на ноге и длинным шлейфом.

Образ красавицы дополнили минималистичные бежевые босоножки от René Caovilla. Роскошные белые волосы стилисты уложили в легкие волны, а завершили аутфит элегантные украшения от бренда BVLGARI.

Визажисты сделали Леони яркий макияж с акцентом на глазах, а губы нарисовали коричневым блеском.

В своем инстаграме блондинка опубликовала ряд волшебных кадров, позируя в гондоле и на фоне вечернего Собора Святого Марка и Дворца Дожей.



Леони Ханне в безупречном платье на Венецианском фестивале / Фото из инстаграма



Леони Ханне в безупречном платье на Венецианском фестивале / Фото из инстаграма



Леони Ханне в безупречном платье на Венецианском фестивале / Фото из инстаграма