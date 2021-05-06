Streetstyle-звезды и инфлюенсеры уже давно стали примерами для подражания. Модницы со всего мира вдохновляются личными профилями любимых блогеров, черпая вдохновение из их образов и воплощают похожий модный замысел в реальность.

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Любимица стритстайл-фотографов Леони Ханне почти ежедневно делится в своем инстаграме безупречными аутфитами. На странице 32-летней немки можно найти немало обычных и праздничных образов. Во время последнего выхода инфлюенсер показала платье, которое можно смело надевать на любое праздничное событие.

Образ Леони Ханне

В последнем посте в своем профиле инфлюенсер опубликовала стильный кадр. Леони позировала на камеру в весеннем костюме, состоящем из удлиненного жакета и коротких шорт лавандового оттенка. Под низ девушка надела базовую белую футболку.

Элегантный look Ханне додолнила белыми босоножками на завязках, а из аксессуаров она выбрала культовую сумку Lady Dior молочного цвета.

Модница сделала стильный кадр в стиле streetstyle на пешеходном переходе с охапкой фиолетовых цветов в руках.



Стильный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма