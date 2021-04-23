Немецкая инфлюенсерка Леони Ханне опубликовала новый кадр на своей личной странице в инстаграме. Модница продемонстрировала чрезвычайно изысканный образ в неоновом розовом жакете.

Известная немецкая блогерша Леони Ханне активно развивает свой инстаграм-блог, часто публикуя туда стильные образы, которыми вдохновляются 3 миллиона поклонников. На этот раз любимица стритстайл-фотографов показала, как можно легко совместить розовый жакет с коралловой сумкой.

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В своем инстаграм-аккаунте девушка делится модными лайфхаками, рассказывает о трендах и демонстрирует оригинальные образы.

Знаменитость может похвастаться последними новинками люксовых брендов, поэтому поделилась со своими подписчиками новой покупкой – сумкой-хобо в миниверсии Bottega Veneta The Mini Jodie кораллового цвета. На просторах интернета такая модель еще не встречалась, поэтому Леони взялась быстро выгулять стильный аксессуар.

Образ Леони Ханне

Инфлюенсерка одела бежевый топ с молочными брюками. Сверху она накинула неоновый розовый жакет размера оверсайз с розовыми пуговицами, карманами и массивными наплечниками.

32-летняя популярная блогерша дополнила образ украшениями. Она примерила серебристую цепочку на шею, серьги-кольца и светло-розовые очки-полумесяцы. Волосы популярная фешионистка распустила, а на лице сделала естественный макияж.

Ханне любит каблуки, поэтому выбрала молочные дутые сабо с квадратным носком. Ее стильный аутфит довершила коралловая сумка Bottega Veneta The Mini Jodie.

В 2020 году Модный дом представил модель Jodie в красном, белом, желтом, синем и оранжевом цветах. Чаще всего знаменитости сочетали в своих образах черную и зеленую сумку. Теперь список модных сумок пополнил еще один нежный цвет.

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