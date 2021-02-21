32-летнюю Леони Ханне называют современной Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе". Инфлюэнсер активно делится с поклонниками стильными образами, сидит в первых рядах на Неделях моды и вдохновляет 3 миллиона фанатов в инстаграме.

Немка Леони является одной из самых влиятельных fashion-инфлюэнсеров мира. Она обожает богемные образы – элегантные и непринужденные. Во время последней прогулки модница уже примерила образ, в который планирует еще раз нарядиться весной.

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Образ Леони Ханне

Девушка надела белоснежный гольф с высоким воротником и широкие брюки, которые заправила в трендовые молочные сапоги на каблуках с квадратным носком. Сверху Леони надела молочное кашемировое пальто.

Образ дополнила белая сумка Bottega Veneta с массивными золотистыми цепочками и очки с белой оправой. Фешиониста оставила белокурые волосы распущенными. Держа в руках кофе, Леони сделала несколько кадров на фоне фасада дома.

В течение последних двух лет блогер живет в Лондоне и фотографирует стильные образы в своей британской квартире. Впрочем уже довольно длительное время Ханне гостит у своих родителей в Гамбурге. Новые кадры на странице Леони собрали уже более 80 тысяч лайков.



Элегантный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма



Элегантный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма



Элегантный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма