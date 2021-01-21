Популярная немецкая инфлюенсер Леони Ханне проводит зимние каникулы на родине. В свободное время девушка выгуливает любимые аутфиты. Звезда стритстайла продемонстрировала стильный зимний образ в любимых брендах.

За инстаграм-страницей немки следят 3 миллиона человек. Модница ежедневно набирает популярность. Леони любит моду и стильные наряды, она обладает безупречным вкусом, поэтому ее стилем одежды вдохновляются сотни тысяч пользователей.

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На своей личной странице Ханне опубликовала подборку фотографий, на которых она позирует в черном аутфите. Для прогулки фешиониста выбрала кожаные мешковатые штаны на завязках, которые заправила в трендовые ботинки Bottega Veneta.

Под низ инфлюенсер надела вязаный свитер, а завершила образ логотипной курткой Dior. Стильный аутфит Леони Ханне выделила культовой сумкой Saddle Dior. Отличительные черты этой модели – сплошная вышивка Tie&Dye синего цвета, фурнитура цвета состаренного золота и надпись "Christian Dior". Белокурые волосы девушка завязала в хвост и продемонстрировала несколько интересных поз.



Стильный аутфит немки / Фото из инстаграма Леони Ханне



Стильный аутфит немки / Фото из инстаграма Леони Ханне