Леони Ханне пришла на красную дорожку в помпезном молочном платье: безупречные фото

Немецкая инфлюэнсер и стритстайл-звезда Леони Ханне посетила благотворительный вечер в Берлине. Блондинка на красной дорожке поразила публику роскошным образом.

На выходных в столице Германии состоялся благотворительный проект "Ein Herz für Kinder", который поддерживает детские поликлиники, детские сады, столовые, школы и семьи. Ассоциация дает возможность тяжелобольным детям, которые не могут лечиться в родной стране, проводить спасательные операции. Кроме того, "Ein Herz für Kinder" оказывает помощь в зонах войны и стихийных бедствий.

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На красную дорожку вышло много знаменитостей, среди которых главная инфлюэнсер Германии Леони Ханне. Фешиониста, как всегда, выбрала для светского мероприятия роскошное платье, которое затмило всех гостей.

Образ Леони Ханне

Инфлюэнсер для важного события надела свадебное платье от немецкого бренда KAVIAR GAUCHE. Леони выбрала свой любимый фасон платья, состоящий из многоярусных наслоений тюли. Платье украшено длинным шлейфом и открытыми плечами. Образ знаменитой блондинки дополнили серебристые босоножки на завязках от René Caovilla.

Немка зачесала лаконичный хвост сзади, сделала нежный макияж в золотистых тонах и дополнила свой образ платиновыми серьгами и массивным браслетом от Tiffany & Co.



Роскошный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюэнсера



Роскошный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюэнсера



Роскошный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюэнсера