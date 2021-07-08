Леони Ханне пришла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в помпезном платье: фото

Немецкая инфлюенсерка и звезда street-style Леони Ханне прилетела в Канны на популярный кинофестиваль. Из года в год гостями всемирно известного события становятся не только актеры, но и модели и блогеры. В этом году знаменитость решила поражать публику роскошным образом.

Во второй день Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма "Все прошло хорошо" режиссера Франсуа Озона. На это событие героиня стритстайлу надела роскошное платье, которое затмило всех гостей.

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Блогерша знает тренды, поэтому для такого важного светского события отдала предпочтение платью модного мятного цвета. Леони тщательно подбирает образы для всех своих выходов, поэтому для красной дорожки надела особое кутюрное платье от бренда Nicole + Felicia.

Инфлюенсерка громко заявила о себе, когда прошлась по яркой дорожке в многоярусном платье, сшитом из нескольких десятков метров тюля. Мятное платье на тонких бретелях обнажило не только значительную часть зоны декольте, но и добавила нотку нежности к образу благодаря обнаженным плечам. К платью модница подобрала молочные босоножки на завязках с квадратным носком.

Кутюрное изделие, украшенное массивными воланами и розовым пером Леони Ханне довершила украшениями от бренда Pomellato. Немецкая модница надела на шею драгоценное ожерелье Catene с 986 бриллиантами, совместив его с серьгами Iconica, браслетом Catene из розового золота с 400 бриллиантами и перстнем из белого и розового золота Nudo.

Стилист Каннского кинофестиваля Сандра Гаггель собрала белокурые волосы инфлюенсерки в пучок, а визажистка накрасила веки светлыми тенями, сделала лайнером черные стрелки, а губы накрасила помадой шоколадного цвета.

Образ знаменитости на ее личной странице в инстаграме собрал почти 200 тысяч лайков, а все fashion-издания не останавливаясь пестрят заголовками о самом роскошном платье вечера, в котором появилась немецкая инфлюенсерка.



Роскошный образ Леони Ханне на Каннском кинофестивале / Фото с инстаграма



Роскошный образ Леони Ханне на Каннском кинофестивале / Фото с инстаграма



Роскошный образ Леони Ханне на Каннском кинофестивале / Фото с инстаграма