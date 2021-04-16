Немецкий инфлюенсер и звезда street-style Леони Ханне продемонстрировала новый образ, который идеально подойдет ее поклонницам этой весной. В нем звезда сумела совместить последние известные тренды, при этом не перегрузив свой look.

Бежевый цвет, как и белый и все его оттенки остаются любимыми в гардеробах женщин уже несколько лет. Если раньше их часто комбинировали с цветами, то сегодня смело их объединяют в один total look. Как это сделала Леони Ханне, сняв атмосферное видео в своей роскошной квартире.

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Спортшик от Леони Ханне

Для прогулки блогерша выбрала спортивные штаны-клеш с высокой посадкой бежевого цвета, топ на бретелях от Oceans Apart, который нежно обнажал ее талию и зону ключиц, белый жакет-рубашку, длиной до бедер, и белые массивные кроссовки.

Касательно аксессуаров, то звезда дополнила свой образ бежевой кепкой, которую сейчас можно найти на полках многих магазинов, темно-бежевой сумочкой Jacquemus, золотистой цепочкой на шее и украшениями на руках и ушах.

Леони Ханне, без преувеличения, выглядела безупречно. И что главное – удобно и комфортно, ведь такой образ может подойти как для прогулок по городу, так и для походов в кафе или музей.