К каждому модному показу инфлюэнсер Леони Ханне тщательно готовится. Она составляет аутфит, который состоит из одежды, обуви и аксессуаров одного бренда. На этот раз немка удивила изысканным образом в брючном костюме Louis Vuitton.

Неделю моды в Париже закрыл показ Louis Vuitton. Именно для такого завершающего события Леони создала безупречный аутфит только с помощью жакета и брюк.

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Знаменитость обладает безупречным вкусом в одежде, поэтому все ее образы заслуживают особого внимания. Несмотря на то, что фешиониста любительница ярких оттенков и создания аутфитов с помощью колорблокинга, базовые цвета ей идут не меньше.

Образ Леони Ханне

Готовясь к последнему шоу Louis Vuitton блондинка надела брючный бежевый костюм, который состоял из брюк клеш и фактурного жакета. Вместо обычных пуговиц бренд предложил носить базовый элемент гардероба с белым ремнем, который вшит прямо в жакет.

Любительница красивых и изящных каблуков на этот раз от них отказалась, а вместо этого надела сланцы с широкими переплетениями коричневого цвета с монограммой бренда.

Среди аксессуаров модница выбрала серебристую цепочку на шею и серьги-кольца. Они прекрасно сочетались с зеленой сумкой Louis Vuitton Coussin с серебристыми ручками-цепочками.

Креативный директор женских коллекций Николя Гескьер представил сумку во время весенне-летнего показа 2021. Новая модель сумки, которую носят почти все известные знаменитости, стоит 106 тысяч гривен.

Завершила свой образ Леони ярким макияжем. Персиковыми тенями она создала эффект "кошачьего глаза", а губы накрасила красной помадой. Новый кадр знаменитости собрал немало отзывов и больше 25 тысяч лайков.

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