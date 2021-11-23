Любимица стритстайл-фотографов уже не впервые надевает вещи украинского бренда Santa Brands. Недавно блондинка отдыхала на Мальдивах. Там она примерила два невероятных платья от наших дизайнеров.

Интересно Хейли Бибер празднует день рождения: разбираем любимые вещи именинницы от А до Я

Бренд Santa Brands так понравился Леони, что кроме платьев она выбрала блестящие брюки украинской марки, с помощью которых создала волшебный аутфит.

Образ Леони Ханне

Fashion-инфлюэнсер предстала перед камерой в белом топе без бретелек. Сверху она надела удлиненный жакет оверсайз. На низ Леони Ханне выбрала брюки из эластичной ткани белого цвета, усыпанные тысячами кристаллов. На сайте такая вещь стоит 12 500 гривен.

Белоснежный образ модница дополнила любимыми прозрачными мюлями на каблуке с бантом в блестящих камешках от бренда MACH & MACH. Аутфит Леони завершила сумкой Prada с блестками.

Блогер распустила волосы и сделала нежный макияж, а также добавила в образ массивные серьги и минималистичные кольца.



Роскошный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма блогера



Роскошный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма блогера



Роскошный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма блогера

Напомним, ранее на отдыхе Леони Ханне, которая сотрудничает с лучшими люксовыми брендами, надела платье от украинской марки Santa Brands. На Мальдивах она красовалась в салатовом и черном платьях.