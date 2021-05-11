Ежедневно Леони Ханне демонстрирует в своем инстаграме стильные образы, которыми вдохновляются более 3 миллионов пользователей.

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Блондинка любит применять в своих аутфитах яркие цвета и сочетать брюки с жакетами. Брючных костюмов у модницы очень много, поэтому довольно часто на основе жакетов блогер формирует свои безупречные выходы.

Образ Леони Ханне

Немка для своего очередного выхода выбрала белый топ и акцентные фиолетовые кожаные штаны. Сверху знаменитость надела бежевый удлиненный жакет.

Стильный образ довершили любимые туфли-лодочки с острым носком на каблуке салатового цвета. Именно их Леони чаще всего одевает, когда отправляется на прогулку. Она дополняла их салатовым жакетом с массивными наплечниками, коричневыми шортами бермудами, надевала под кожаный тренч и твидовый кофейный жакет.

Образ фэшиониста дополнила солнцезащитными очками с салатовой оправой и минималистичной сумкой Balenciaga, которую надела через плечо. Волосы Леони Анне распустила и довершила аутфит удлиненными серебристыми серьгами.

Стильный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма

Яркие образы Леони Ханне