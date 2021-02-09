Немка Леони Ханне – невероятно стильная инфлюенсер, инстаграм-профиль которой наполнен безупречными образами. Девушка умеет профессионально позировать, а благодаря своему высокому росту и стройной фигуре, демонстрирует великолепные зимние аутфиты, которые может на себе примерить каждая модница.

Каждый день немка публикует в своем инстаграме модный выход или видео стильного образа. Инфлюенсер любит красоваться перед зеркалом и выбирать для прогулки трендовые элементы гардероба для создания безупречного аутфита.

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Леони любит моду и стильный наряд, обладает безупречным вкусом, поэтому ее стилизацией одежды вдохновляются 3 миллиона пользователей, которые подписаны на ее инстаграм-страницу.

Образ Леони Ханне

Для одного из своих последних выходов инфлюенсер выбрала черный total look. Леони надела черный гольф, а сверху трендовый пуховик Prada с большой эмблемой на кармане и ремнем на талии, который носят все мировые модницы.

Образ модница дополнила черными спортивными брюками и ботинками Bottega Veneta. Белокурые волосы девушка распустила и надела панаму Chanel. В холодное время года Ханне надела черные перчатки, а в руках держала сумку Prada Cleo.

"Спешу домой, потому что очень холодно", – написала Леони.



Стильный образ немецкого инфлюенсера / Инстаграм Леони Ханне