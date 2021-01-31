Немецкий инфлюенсер Леони Ханне любит показывать в своем личном профиле стильные и трендовые образы. У знаменитости есть большая коллекция спортивных костюмов, поэтому она продемонстрировала один из них, показав одновременно идеальный образ для воскресной прогулки.

Источник: 24 канал

Streetstyle-звезды и инфлюенсера уже давно стали примерами для подражания.

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Модницы со всего мира черпают из инстаграм-аккаунтов стильные образы своих любимых блогеров, чтобы вдохновиться и воплотить их модный замысел в реальности. В частности, любит делиться своими безупречными аутфит любимица стритстайл-фотографов Леони Ханне.

32-летняя немка известна своими великолепными аутфитами. В ее Инстаграме, за которым следит 3 миллиона человек, можно найти как будничные, так и праздничные образы. В ее гардеробе собрана вся база для объединения образов в одной цветовой палитре.

Образ Леони Ханне

В последнем посте в своем профиле инфлюенсер опубликовала стильные кадры. Леони Ханне позировала на камеру в бежевом спортивном костюме бренда Pangaia. Сверху красавица надела пуховик бронзового цвета в сочетании с бежевой бейсболкой Balenciaga, которую уже активно носят все мировые модницы, а в начале весны она будет на пике популярности.

Спортивный look Ханне довершила белыми кроссовками и носками, а из аксессуаров выбрала салатовое поясную сумку Bottega Veneta. Белокурые волосы девушка распустила, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на губы, их инфлюенсерка накрасила яркой ягодной помадой.

Модница прогулялась с кофе улицам Гамбурга и влюбила в свой образ тысячи сторонников.



Стильный образ для прогулки / Фото с инстаграму Леони Ханне



Стильный образ для прогулки / Фото с инстаграму Леони Ханне