Почти каждый день немка Леони Ханне делится со своими поклонниками роскошными аутфитами. Ее инстаграм переполнен модными образами, которые она примеряет для важных событий и прогулок.

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Инфлюенсер обладает безупречным вкусом, поэтому ее образы всегда оценивает не только 3-миллионнная аудитория, но и ведущие мировые представители fashion-индустрии. Недавно красавица отправилась на показ бренда Zadig&Voltaire Officiel в Сен-Тропе, где примерила роскошный аутфит.

Модная блогерша не только сотрудничает с именитыми люксовыми брендами, но и охотно пополняет свой гардероб новинками из последних коллекций. Перед камерами Леони появилась в блестящем серебристом костюме, состоящем из удлиненного жакета с наплечниками и широких брюк.

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Блогерша решила надеть жакет на голое тело, добавив образу сексуальности. Россыпи пайеток и блестящих камней на одежде покоряли подиумы в коллекциях осень – зима 2021/22. По прогнозам стилистов, именно серебряный цвет станет трендом этого сезона.

Инфлюенсер сделала несколько стильных кадров и опубликовала видеоролик с показа. Леони распустила светлые волосы, подчеркнула взгляд светлыми блестящими тенями, а губы накрасила помадой персикового оттенка.

Реакция сети на образ Леони Ханне

"Костюм просто идеальный";

"Такая красивая";

"Костюм моей мечты";

"Удивительная";

"Леони, ты королева".

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