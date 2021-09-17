Почти каждый день немка Леони Ханне делится со своими поклонниками роскошными аутфитами. Ее инстаграм переполнен модными образами, которые она примеряет для важных событий и прогулок.
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Инфлюенсер обладает безупречным вкусом, поэтому ее образы всегда оценивает не только 3-миллионнная аудитория, но и ведущие мировые представители fashion-индустрии. Недавно красавица отправилась на показ бренда Zadig&Voltaire Officiel в Сен-Тропе, где примерила роскошный аутфит.
Модная блогерша не только сотрудничает с именитыми люксовыми брендами, но и охотно пополняет свой гардероб новинками из последних коллекций. Перед камерами Леони появилась в блестящем серебристом костюме, состоящем из удлиненного жакета с наплечниками и широких брюк.
Блогерша решила надеть жакет на голое тело, добавив образу сексуальности. Россыпи пайеток и блестящих камней на одежде покоряли подиумы в коллекциях осень – зима 2021/22. По прогнозам стилистов, именно серебряный цвет станет трендом этого сезона.
Инфлюенсер сделала несколько стильных кадров и опубликовала видеоролик с показа. Леони распустила светлые волосы, подчеркнула взгляд светлыми блестящими тенями, а губы накрасила помадой персикового оттенка.
Реакция сети на образ Леони Ханне
- "Костюм просто идеальный";
- "Такая красивая";
- "Костюм моей мечты";
- "Удивительная";
- "Леони, ты королева".
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