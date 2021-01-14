Снежная королева: Леони Ханне показала впечатляющий белоснежный образ на балконе
Немецкая инфлюенсер Леони Ханне не перестает удивлять безупречными образами. 31-летняя блогерша опубликовала новую фотографию, на которой появилась в белоснежном аутфите.
Смотря на инстаграм-страницу Леони Ханне, создается впечатление, что ее день состоит из непрерывной примерки одежды. Каждый день немка публикует в своем Инстаграме модный выход или видео образа, который она собирает не только из отдельных элементов гардероба. Девушка показывает своей аудитории готов аутфиті, который дополнен украшениями, сумкой и обувью, пишет 24 канал.
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Инфлюенсер обладает безупречным вкусом, поэтому ее образы всегда оценивает не только трёхмиллионная аудитория, но и ведущие мировые представители fashion-индустрии.
Образ Леони Ханне
Гардеробу Леони может позавидовать любая знаменитость. Блогерша рассказывала, что с детства была влюблена в стильную одежду и уже маленькой примеряла перед зеркалом наряды. Ханне вспоминала, что в детстве иконой стиля для нее была мама, поэтому именно у нее она почерпнула такую любовь к стилизации своих аутфитов.
Модная блогерша не только сотрудничает с именитыми люксовыми брендами, но и охотно пополняет свой гардероб новинками из последних коллекций.
Девушка хорошо разбирается в трендах, поэтому для красивого фото выбрала наряд белого цвета. Леони обула резиновые сапоги, которые носят все streetstyle-звезды. Если раньше эту обувь обували только в случае непогоды, то сейчас с их помощью создаются повседневные образы.
На заснеженном балконе в Гамбурге блогерша позировала в удлиненном платье-рубашке, которое дополнила стильным белым свитером с высокой горловиной. Особенную изюминку безупречному образу добавили белые колготки Chanel.
Безупречный белый образ немки / Фото из инстаграма Леони Ханне
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