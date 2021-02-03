Известный немецкий инфлюенсер Леони Ханне продемонстрировала новый стильный образ. Перед камерой она позировала в волшебном зимнем образе, который может повторить каждая модница.

Источник: инстаграм Леони Ханне

Знаменитый инфлюенсер Леони Ханне почти ежедневно делится со своими поклонниками стильными аутфитами.

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Девушка любит красиво одеваться, поэтому безупречными образами радостно вдохновляет свою трёхмиллионному аудиторию. Блондинка опубликовала в Инстаграме зимний look, который уже очаровал фанатов и собирает множество лайков и комментариев.

Образ Леони Ханне

Стритстайлер Леони позировала на фоне домов в Гамбурге, откуда она родом. Перед объективом красавица предстала в элегантном образе.

Для очередного кадра она выбрала черное шерстяное пальто Bottega Veneta, черные лосины и модную осенне-зимнюю обувь – дутые сапожки Louis Vuitton, которые после показа сразу начала носить Софи Тернер.

Лаконичный, но безупречный образ Леони Ханне дополнила большим шерстяным карамельным шарфом с бахромой Loewe. Инфлюенсер завязала волосы в хвост.

Look довершали черные солнцезащитные очки и коричневая сумка-багет с черной ручкой английского бренда Proenza Schouler.



Стильный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма



Стильный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма