До весны осталось меньше недели, а это значит, что модницы уже активно присматриваются к стильным образам звезд стритстайла. Немка Леони Ханне продемонстрировала невероятный аутфіт, который может примерить каждая девушка уже в начале весны.

Невероятно стильные аутфиты, профессиональные позирования, высокий рост, стройная фигура и очаровательная улыбка – именно так выглядит немецкая инфлюенсер, которая очаровывает всех своим безупречным вкусом.

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В своем инстаграм-аккаунте девушка делится модными лайфхаками, рассказывает о трендах и демонстрирует оригинальные образы.

Инфлюенсер хорошо разбирается в трендах, поэтому опубликовала в своем инстаграм, за которым следит 3 миллиона пользователей, стильный образ. 32-летняя популярная блогер надела черный свитшот в паре с кожаными брюками широкого кроя.

Ханна надела сверху светло-зеленое пальто, соединив его с зеленой бейсболкой Nike. Блондинка решила прогуляться по Гамбургу в кожаных черных сапогах на каблуках с квадратным носком. Образ она завершила черной сумкой-клатчем.

Волосы популярная фэшиониста распустила, на лице сделала естественный макияж и надела золотистые массивные серьги и кольца.

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