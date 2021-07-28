В начале лета немка отдыхала на острове Ибица в Средиземном море, а сейчас отправилась на отдых в Италию. Именно в эту страну блондинка приезжает чаще.

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Леони Ханне со своим избранником остановилась в роскошном сезонном отеле, что расположен в замке XI века на вершине скалы с видом на Амальфитанское побережье. Курортный город в провинции Салерно инфлюэнсерка посещает не впервые. Амальфи - один из красивейших городов итальянского Средиземноморья, поэтому Леони отправляется сюда, чтобы насладиться местными пейзажами.

В своем инстаграме на фоне горы с отелями и виллами Леони сделала несколько кадров в стильном наряде, который идеально подойдет для отдыха в жаркую пору года.

Образ Леони Ханне

Перед объективом fashion-инфлюэнсерша предстала в мятном топе с вырезом в зоне декольте и на животе. На низ она надела льняную светло-мятную юбку на завязках с одной стороны. Роскошный летний аутфит Леони дополнила салатовыми босоножками на завязках.

Образ инфлюенсерша дополнила бирюзовой минималистичной сумкой Chanel, солнцезащитными очками с салатовой обложкой, серебряным часами и золотыми перстнями.

Блондинка распустила волосы, а на лицо нанесла естественный макияж. Девушка подкрасила ресницы черной тушью, а губы легонько подчеркнула коричневой помадой.

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Эффектные аутфиты Леони Ханне

- Зеленое трикотажное платье, розовый жакет и сабо на каблуке: стильный выход немки Леони Ханне;

- Леони Ханне надела роскошное золотистое платье на закрытие Каннского кинофестиваля;

- Леони Ханне демонстрирует яркий зелено-желтый образ на улицах Берлина.