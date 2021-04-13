Популярный немецкий инфлюенсер Леони Ханне любит стильно одеваться. Звезда стритстайла продемонстрировала безупречный белый total look, который идеально подойдет для праздничных событий.

Модница своими аутфитами приобретает каждый раз большую популярность. В инстаграме за ней следит уже более 3 миллионов подписчиков. Леони любит моду и стильные наряды, обладает безупречным вкусом, поэтому ее стилем одежды вдохновляются сотни тысяч пользователей.

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На своей личной странице Ханне опубликовала подборку фотографий, на которых она позирует в белом образе.

Образ Леони Ханне

Для прогулки фешионистка выбрала белоснежный костюм, состоящий из удлиненного жакета и брюк палаццо на высокой посадке. Под низ девушка надела черный топ от бренда Celine.

Ее образ total white дополнили трендовые босоножки на каблуке с квадратным носком. Стильний аутфит Леони выделила большой сумкой молочного цвета с черным ремнем.

Завершили модный look Леони солнцезащитные очки с белой оправой, золотистая цепочка на шее, перстни и минималистичные серьги. На лице модница сделала нежный макияж. Она накрасила веки коричневыми тенями, а губы – персиковой помадой. Блондинка распустила свои волосы и продемонстрировала несколько позирований.



Безупречный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма



Безупречный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма



Безупречный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма