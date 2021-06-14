У личного профиля фешионисты Леони Ханне в инстаграме стремительно растет количество новых подписчиков. За блондинкой следит более 3 миллионов пользователей, которые ежедневно ждут ее безупречных образов.

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Девушка хорошо разбирается в трендах, поэтому к ее летней капсуле приковано особое внимание. Глядя на ее фотографии модницы со всего мира вдохновляются ее стильными образами, которые можно примерить на себе во время отпуска.

Блогерша сделала несколько эффектных кадров на вилле с пальмами в нежном купальнике салатового цвета. Изделие акцентировало внимание на пышном бюсте блондинки и ее длинных ножках.

Купальник от бренда Isa Boulder изготавливается вручную небольшой командой женщин-ремесленниц. Изделие состоит из блестящего атласного стрейча, который продвигается вдоль подводных чашек и имеет толстые поддерживающие погоны и стрейчевых бикини.

Купальник Леони дополнила многочисленными золотистыми браслетами и кольцами. Волосы девушка уложила ровно, а на лицо нанесла красивый макияж. Она нарисовала глаза черным карандашом, а губы накрасила насыщенной коричневой помадой.

В сети среди модных блогеров салатовый цвет набирает популярность, и он имеет все шансы вырваться вперед и занять одну позицию с ультрастильным розовым и зеленым цветом.

Кроме обольстительных кадров Леони поделилась с поклонниками не слишком приятной фотоисторией, которая случилась с ней во время отдыха. Девушка упала вниз по лестнице, поэтому после резкого удара у нее образовался огромный синяк, который она не постеснялась показать своей аудитории.

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