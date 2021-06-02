Леони Ханне показала, в каком образе стоит встречать лето: солнечное фото

Немецкая инфлуенсер Леони Ханне встретила лето в тематическом, легком образе. Для первого дня отдыха на острове Ибица она продемонстрировала невероятно стильный look, который захочется повторить.

Остров Ибица уже давно является одним из любимых курортов европейских звезд. Там часто отдыхает британская модель Деми Роуз и многие другие знаменитости. Первый день лета и свой отпуск решила провести и немецкий фэшн-блогер Леони Ханне.

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Для солнечного отдыха девушка выбрала легкий и стильный образ: бежевое платье прямого кроя с глубокой зоной декольте. Ее look дополняли сандалии в тон к платью и яркая "изюминка" в виде оранжевой сумки. Волосы Леоне нежно развевались в воздухе, а прическа напоминала типичную "морскую" укладку волос.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

"Привет, Ибица. Так счастлива быть здесь", – подписала кадры Ханне.

Реакция сети

Фанаты положительно отреагировали на новый, "отпускной" контент звезды и пожелали ей удачного отдыха:

"Ангел";

"Великолепная";

"Здесь замечательно";

"Рай";

"Роскошная";

"Отличный кадр";

"Это место невероятное";

"Такой чудесный пейзаж".

Леони Ханне любит разнообразить свои образы яркими акцентами в виде сумочек, поэтому предлагает посмотреть несколько самых удачных, по мнению Fashion 24.