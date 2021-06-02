Остров Ибица уже давно является одним из любимых курортов европейских звезд. Там часто отдыхает британская модель Деми Роуз и многие другие знаменитости. Первый день лета и свой отпуск решила провести и немецкий фэшн-блогер Леони Ханне.

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Для солнечного отдыха девушка выбрала легкий и стильный образ: бежевое платье прямого кроя с глубокой зоной декольте. Ее look дополняли сандалии в тон к платью и яркая "изюминка" в виде оранжевой сумки. Волосы Леоне нежно развевались в воздухе, а прическа напоминала типичную "морскую" укладку волос.

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"Привет, Ибица. Так счастлива быть здесь", – подписала кадры Ханне.

Реакция сети

Фанаты положительно отреагировали на новый, "отпускной" контент звезды и пожелали ей удачного отдыха:

"Ангел";

"Великолепная";

"Здесь замечательно";

"Рай";

"Роскошная";

"Отличный кадр";

"Это место невероятное";

"Такой чудесный пейзаж".

Леони Ханне любит разнообразить свои образы яркими акцентами в виде сумочек, поэтому предлагает посмотреть несколько самых удачных, по мнению Fashion 24.