Остров Ибица уже давно является одним из любимых курортов европейских звезд. Там часто отдыхает британская модель Деми Роуз и многие другие знаменитости. Первый день лета и свой отпуск решила провести и немецкий фэшн-блогер Леони Ханне.
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Для солнечного отдыха девушка выбрала легкий и стильный образ: бежевое платье прямого кроя с глубокой зоной декольте. Ее look дополняли сандалии в тон к платью и яркая "изюминка" в виде оранжевой сумки. Волосы Леоне нежно развевались в воздухе, а прическа напоминала типичную "морскую" укладку волос.
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"Привет, Ибица. Так счастлива быть здесь", – подписала кадры Ханне.
Реакция сети
Фанаты положительно отреагировали на новый, "отпускной" контент звезды и пожелали ей удачного отдыха:
- "Ангел";
- "Великолепная";
- "Здесь замечательно";
- "Рай";
- "Роскошная";
- "Отличный кадр";
- "Это место невероятное";
- "Такой чудесный пейзаж".
Леони Ханне любит разнообразить свои образы яркими акцентами в виде сумочек, поэтому предлагает посмотреть несколько самых удачных, по мнению Fashion 24.