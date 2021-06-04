Летние ночи: Леони Ханне показала, что стоит надеть на свидание

Немецкая инфлюэнсерка продемонстрировала стильный и вдохновляющий образ, который может поразить вашу вторую половинку. Главной изюминкой вечернего look стал яркий красный цвет.

Для первого летнего свидания на грядущих выходных, когда на улице еще нет жары, но уже и не так холодно, вы можете взять пример с Леони Ханне. Фэшн-блогер конце мая надела красное платье, а также туфли и новую сумочку от Valentino.

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Как и многие другие модницы-звезды, она присоединилась к кампейну итальянского бренда и прорекламировала новые вещи. Впрочем, платье с рюшами и рукавами, а также крошечную черную сумочку и туфли на каблуке можно легко повторить, приобретя вещи из значительно более дешевого сегмента одежды. А если вам будет прохладно, то дополнить вечерний look черным удлиненным жакетом или курткой, как это сделала когда-то Хейли Бибер.



Хейли Бибер в сексуальном образе / Фото из Пинтереста

Вы также можете повторить прическу Леони, выровняв волосы и уложив их назад, а в макияже сделать главный акцент на губах – накрасить красной помадой в тон к платью.

Отметим, что несколько недель назад Леони Ханне надевала похожее красное платье для рекламы духов Carolina Herrera.