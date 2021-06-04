Для первого летнего свидания на грядущих выходных, когда на улице еще нет жары, но уже и не так холодно, вы можете взять пример с Леони Ханне. Фэшн-блогер конце мая надела красное платье, а также туфли и новую сумочку от Valentino.

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Как и многие другие модницы-звезды, она присоединилась к кампейну итальянского бренда и прорекламировала новые вещи. Впрочем, платье с рюшами и рукавами, а также крошечную черную сумочку и туфли на каблуке можно легко повторить, приобретя вещи из значительно более дешевого сегмента одежды. А если вам будет прохладно, то дополнить вечерний look черным удлиненным жакетом или курткой, как это сделала когда-то Хейли Бибер.



Хейли Бибер в сексуальном образе / Фото из Пинтереста

Вы также можете повторить прическу Леони, выровняв волосы и уложив их назад, а в макияже сделать главный акцент на губах – накрасить красной помадой в тон к платью.

Отметим, что несколько недель назад Леони Ханне надевала похожее красное платье для рекламы духов Carolina Herrera.