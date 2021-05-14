32-летняя инфлюенсер обладает безупречным вкусом в одежде и каждый раз демонстрирует это своей трёхмиллионной аудитории. Каждый день блогерша публикует на своей личной странице в инстаграме новые кадры и показывает поклонникам не только повседневные, но и изысканные образы.

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На этот раз фешиониста отправилась на прогулку в аутфите, который идеально подойдет для прохладных выходных.

Образ Леони Ханне

Модница надела светло-коричневое боди и дополнила его бежевыми брюками. Сверху Леони надела трендовый тренч мятного цвета. Среди головных уборов модница выбрала кремовую бейсболку с монограммой от Gucci.

Для удобства инфлюенсер обула белые кроссовки, а довершила образ массивной серебристой цепочкой и сумкой Prada Cleo мятного цвета, которую презентовали во время Недели моды весной Миучча Прадо и Раф Симонс. Изделие из новой коллекции стоит 53 тысячи гривен.

Отправляясь по делам Леони сделала на лице заметный макияж. Веки накрасила черными стрелками, а губы – розовой помадой.

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