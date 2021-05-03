Инстаграм-страница главной звезды стритстайла Леони Ханне просто переполнена разнообразными образами. Девушка любит стильно одеваться и вдохновлять свою 3-миллионную аудиторию очаровательными аутфитами.

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Поклонники Леоне могли заметить, что трендсеттер очень любит жакеты оверсайз разных цветов. Их она надевает под платья, юбки, джинсы, джоггеры, кожаные брюки или палаццо.

Ханне не пропускает никаких показов, транслируемых онлайн, поэтому хорошо разбирается в трендах. Безупречный look блондинка показала на своей личной странице в инстаграме.

Образ Леони Ханне

Немка примерила молочный жакет, который надела под черный топ Сeline. Девушка соединила светлый жакет с черными кожаными брюками. Образ она дополнила черно-белыми лодочками-туфлями от Chanel.

Не обошелся look Леони без сумки. В ее гардеробе найдется любая модель от разных брендов. На этот раз Ханне выбрала легендарную белую сумку от Christian Dior.

Для создания целостного образа звезда стритстайла накрасила веки коричневыми стрелками, надела золотые минималистичные серьги, браслеты и золотые часы.



Стильный аутфит Леони Ханне / Фото из инстаграма



Стильный аутфит Леони Ханне / Фото из инстаграма