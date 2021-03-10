Показ коллекции Chanel осень-зима 2021/22 стал завершающим аккордом на Неделе моды в Париже. Модные дома рассылают известным инфлюенсерам приглашения на виртуальный показ, поэтому отдавая дань – немка Леони Ханне оделась в роскошный образ из вещей французского бренда.

Модные блоггеры давно стали неотъемлемой частью fashion-индустрии. Незадолго до показа коллекций на Неделях моды, известные бренды присылают звездам стритстайла и инфлюенсерам, которые часто популяризируют их продукт – подарки.

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В этом году бренд упаковал в свои черные бумажные пакеты с белым цветком косметику для создания базового макияжа.

Леони любит создавать аутфиты в нарядах от одного бренда, поэтому с удовольствием примерила идеальный образ, который подходит для прогулок по Парижу.

Образ Леони Ханне

Модница известна тем, что записывает видеоролики, в которых показывает, как она поэтапно создает образ. Инфлюенсерка надела стильные черные кожаные штаны, которые довершила поясной белой сумкой и бордовый свитшоты с зелеными нашитыми монограммами Chanel.

Ее образ дополнили белые жемчужины и многочисленные золотистые украшения с эмблемами модного дома. Блондинка надела фирменные туфли известного бренда, а ее аутфит завершили золотые серьги Chanel и шпилька на волосах.

Леони Ханне накрасила губы красной помадой, а веки выделила коричневыми тенями. На прогулку немка вышла в очках с белой оправой и зеленой сумкой, которая прекрасно сочеталась со свитером с зелеными монограмными буквами.

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Стильные образы Леони Ханне