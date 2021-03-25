Популярный модный инфлюэнсер Леони Ханне продемонстрировала своим поклонникам безупречный образ. Она надела стильный наряд, который может повторить любая модница этой весной.

Блондинка Леони Ханне – одна из немногих трендсеттеров, обладающих безупречным вкусом в одежде, Она почти ежедневно демонстрирует в сети новые замечательные аутфиты, которые хочется долго рассматривать.

Смотрите также Эльза Хоск захватила интересным образом в красном кожаном тренче: фото

Немецкий блогер своим весенним выходом напомнила нам о стильных и базовых элементах гардероба, которые надо купить в этом сезоне. Весной не обойтись без тренча, ультрамодных кожаных брюк и кроссовок. Аутфит Леони Ханне идеально подойдет для прогулок по городу.

Образ Леони Ханне

Перед объективом fashion-инфлюэнсер предстала в белом кроп-топе и темно-оливковых кожаных брюках, которые соединила со светло-мятными кроссовками. Сверху звезда стритстайла надела серый тренч.

Ее образ дополнила объемная серая сумка с широкой ручкой на плечо. Леони завязала волосы в хвост и довершила аутфит солнцезащитными очками с белой оправой. На лице блогер сделала естественный макияж.

Безупречный весенний образ Леони Ханне / Фото из инстаграма

Безупречный весенний образ Леони Ханне / Фото из инстаграма

Эффектные аутфиты Леони Ханне