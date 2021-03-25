Кроссовки, кожаные брюки и молочный тренч: Леони Ханне напоминает, что надо купить этой весной
Популярный модный инфлюэнсер Леони Ханне продемонстрировала своим поклонникам безупречный образ. Она надела стильный наряд, который может повторить любая модница этой весной.
Источник:Инстаграм Леони Ханне
Блондинка Леони Ханне – одна из немногих трендсеттеров, обладающих безупречным вкусом в одежде, Она почти ежедневно демонстрирует в сети новые замечательные аутфиты, которые хочется долго рассматривать.
Смотрите также Эльза Хоск захватила интересным образом в красном кожаном тренче: фото
Немецкий блогер своим весенним выходом напомнила нам о стильных и базовых элементах гардероба, которые надо купить в этом сезоне. Весной не обойтись без тренча, ультрамодных кожаных брюк и кроссовок. Аутфит Леони Ханне идеально подойдет для прогулок по городу.
Образ Леони Ханне
Перед объективом fashion-инфлюэнсер предстала в белом кроп-топе и темно-оливковых кожаных брюках, которые соединила со светло-мятными кроссовками. Сверху звезда стритстайла надела серый тренч.
Ее образ дополнила объемная серая сумка с широкой ручкой на плечо. Леони завязала волосы в хвост и довершила аутфит солнцезащитными очками с белой оправой. На лице блогер сделала естественный макияж.
Безупречный весенний образ Леони Ханне / Фото из инстаграма
Безупречный весенний образ Леони Ханне / Фото из инстаграма
Эффектные аутфиты Леони Ханне
- 9 весенних образов Леони Ханне, которые вы захотите повторить;
- изысканный образ немки в брючном костюме;
- безупречный аутфит инфлюэнсера для прогулки по Парижу.
Поделиться новостью