Леони Ханне надела самые модные сапоги осени: стильный выход немецкого инфлюенсера
Источник:инстаграм Леони Ханне
Немецкая блогерша Леони Ханне пристально следит за модными новинками, поэтому примеряет все трендовые элементы гардероба на себе. Во время своей последней прогулки блондинка продемонстрировала самые модные сапоги осени – ботфорты, которые совместила с уютными осенними элементами гардероба.
Знаменитый инфлюенсер почти ежедневно делится со своими поклонниками модными образами. В основном Леоне выбирает наряды от люксовых и премиальных брендов, которые объединяет между собой.
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Так, немка решила создать целостный образ, который полностью состоит из вещей новой коллекции итальянского бренда Etro.
Образ Леони Ханне
Стритстайлер позировала на фоне домов с колоннами. Перед объективом красавица предстала в актуальном осеннем образе.
Леони надела красную водолазку с белым логотипом бренда – "летающим конем" Пегасом из греческой мифологии. Сверху она примерила темно-коричневый вязаный свитер.
Стильный образ дополнили тонкие шорты с фирменным узором бренда – пейсли, который также называют "турецким огурцом".
Лаконичный и безупречный образ Леони Ханне дополнила самой модной обувью осени – ботфортами "вторая кожа". Такая обувь идеально дополняет платья, юбки и шорты. Look довершала коричневая сумка с черной вставкой с массивными камнями.
Осенний аутфит Леони Ханне / Фото из инстаграма блогерши
Осенний аутфит Леони Ханне / Фото из инстаграма блогерши