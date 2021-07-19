Леони Ханне надела роскошное золотистое платье на закрытие Каннского кинофестиваля: фото

Немка Леони Ханне – невероятно стильная инфлюэнсер. Девушка поражает своими аутфитами не только поклонников в инстаграме, но и гостей Каннского кинофестиваля. На открытие знаменитость пришла в помпезном мятном платье, а на закрытие пришла в роскошном золотом.

Каждый день в течение 12 дней знаменитости появлялись на красной дорожке 74-го Каннского кинофестиваля в великолепных образах. Для закрытия всемирно известного кинособытия немецкая блогерша выбрала пышное кутюрное платье от бренда Georges Hobeika.

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Инфлюэнсер из Германии громко заявила о себе в день открытия Каннского кинофестиваля. Платье мятного цвета, сшитое из нескольких десятков метров тюля, произвело огромное впечатление на прессу и фотографов. Выделиться среди толпы Леони Ханне решила во второй раз.

Модная блогер надела многоярусное золотистое платье с длинным шлейфом. Изделие из новой кутюрной коллекции весна – лето 2021 удачно подчеркнуло стройную талию Леони, а отсутствие бретелек добавляло образу очарование и сексуальность.

Свой роскошный выход знаменитость дополнила ювелирными изделиями. Она надела массивные серьги и браслеты от итальянского бренда Pomellato. Белокурые волосы стилисты завязали красавице в хвост, а визажисты нанесли на лицо яркий макияж. Веки подкрасили золотистыми тенями, а пухлые губы – розовым блеском для губ.

Фанаты звезды стритстайла засыпали ее в комментариях положительными отзывами.

"Ты выглядишь фантастически";

"Я перестала дышать, когда увидела твой образ. Леони, это платье потрясающее и такое особенное";

"Моя королева красоты";

"Вы царица красных ковровых дорожек";

"Я так люблю твои потрясающие образы. Это фантастика".

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