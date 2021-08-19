Немецкая инфлюенсер – любимица стритстайл-фотографов. Каждый сезон она покоряет улицы на Неделях моды в роскошных аутфитах, которые сразу попадают на страницы модных глянцев.

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За инстаграм-страницей всегда улыбающейся блондинки следит почти 4 миллиона поклонников. Девушка часто показывает оригинальные образы и демонстрирует на себе последние тренды моды.

В одном из своих последних постов, блогерша опубликовала фотографию в стильном черном платье, которое обожают все фешионисты.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и в интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Образ Леони Ханне

Леони продемонстрировала длинное черное платье с глубоким декольте и вырезами на талии. Такой фасон платья особенно подчеркивает женственность. Модница подобрала к платью черные сандалии и маленькую минималистичную сумку от Hermes мятного цвета.

Белокурые волосы Леони уложила в пучок. На лице красавица сделала нежный макияж с акцентом на губах, которые накрасила бордовой помадой.

Летний аутфит инфлюенсер довершила золотыми браслетами. Фото на фоне отелей и вилл в скалах в приморском городе Амальфи в Салернском заливе собрало почти 50 тысяч лайков.



Стильный образ Леони Ханне / Фото с инстаграма блогерши



Стильный образ Леони Ханне / Фото с инстаграма блогерши