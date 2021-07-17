Леони Ханне демонстрирует яркий зелено-желтый образ на улицах Берлина: безупречный выход

Популярная немецкая инфлюенсерка Леони Ханне после впечатляющего появления на Каннском кинофестивале в роскошном платье, вернулась домой в Берлин. Знаменитость уже успела выгулять красивый летний образ в зелено-желтых цветах.

Леони Ханне активно диктует тренды мировым модницам. Она часто надевает наряды из последних коллекций, умело сочетает между собой элементы гардероба, создавая стильный комплект. Каждым эффектным выходом Леони Ханне наслаждаются более 3,5 миллиона поклонников.

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Инфлюенсерка обожает яркие цвета. Она создает идеальные монохромные образы в любых цветах, кроме того, она хорошо разбирается в технике колорблокинга, поэтому показывает подписчикам, с чем можно сочетать жакет неонового цвета и какие аксессуары лучше впишутся в такой аутфит.

Яркий look Леони Ханне

Знаменитость отправилась на прогулку в зеленом топе с завязками на шее. На низ она надела голубые джинсы на высокой посадкой. Сверху Леони примерила неоновый жакет оверсайз желтого цвета.

К нему она подобрала силиконовые неоновые туфли с фактурными каблуками от бренда Amina Muaddi. Что касается аксессуаров, то немка сделала ставку на солнцезащитных очках с желтой оправой от Prada и одной серьгой неонового цвета.

Образ довершила минималистичная зеленая сумка от Сhanel. Блондинка распустила волосы, подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы нарисовала коричневым блеском.

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