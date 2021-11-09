Леони Ганне надела на Мальдивах платье от украинского бренда J’Amemme: изумительнын фото

Немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне не перестает удивлять роскошными образами. Накануне звезда стритстайла радовала поклонников платьями от кутюр в Катаре, а теперь отправилась на отдых, примерив наряды от украинской марки.

32-летняя блогерша любит путешествовать по миру. Знаменитость вместе со своим бойфрендом Алексом отправилась на Мальдивы. Там блондинка продемонстрировала роскошное платье от украинского бренда J'Amemme.

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Леони Ганне обожает примерять яркие образы, особенно в последнее время делает ставку на неоновые цвета.

Так, блондинка показала волшебные кадры и видеоролик, сделанный на закате. Красавица одела роскошное платье Oceana неонового салатового цвета из Pre-Fall коллекции бренда J'Amemme. Эффектное платье стоит на сайте 22 тысяч гривен.

Платье создано из плиссированной органзы, позволяющей сохранить уникальный объем и силуэт. Инфлюэнсерша зачесала хвост, дополнив образ крохотной золотистой сумкой от Balenciaga и прозрачными салатовыми мюлями от бренда AMINA MUADDI.



Эффектный выход Леони Ганне в платье украинского бренда / Фото из инстаграма



Эффектный выход Леони Ганне в платье украинского бренда / Фото из инстаграма

Эффектный выход Леони Ганне в платье украинского бренда / Фото из инстаграма

Что известно о бренде J’Amemme

J'amemme – украинский бренд одежды от кутюр, известный своими архитектурными силуэтами и фирменными складками, созданными мастерами вручную. Марка основана в 2018 году и создает кутюрные элементы гардероба благодаря уникальным тканям. J'amemme показывает свои коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке. В одежде украинского бренда модели позировали для глянцев Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, Elle, Cosmopolitan, L'Officiel.

Обложка глянца с платьем от бренда J'amemme / Фото из инстаграма