Леони Ханне надела два платья от украинского бренда Santa Brands: потрясающий выход

Популярная модная инфлюэнсерша Леони Ханне очаровала украинцев новым выходом в платьях от украинского производителя. В этот раз звезда стритстайла позировала в двух роскошных платьях от Santa Brands.

Блондинка Леони Ханне одна из немногих трендсеттеров, обладающая безупречным вкусом в одежде и почти ежедневно демонстрирующая в сети новые потрясающие аутфиты, которые хочется долго рассматривать.

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Красавица сейчас отдыхает на Мальдивах, поэтому для теплой страны выбрала невесомые платья от украинского бренда Santa Brands. Инфлюэнсерша сделала несколько фантастических кадров на фоне ночного неба. Она надела бежевое белье, а сверху – длинное салатовое платье из эластичной ткани и кристаллов, рассыпанных по всему платью.

Изделие с длинным рукавом украшено двумя разрезами, которые придают платью еще больше эффектности. Платье от украинского производителя стоит на сайте около 20 тысяч гривен. Модница зачесала волосы в хвост и дополнила образ минималистической блестящей сумкой и мюлями от AMINA MUADDI.



Эффектный выход Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюэнсерши

Эффектный выход Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюэнсерши

Эффектный выход Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюэнсерши

Свой второй аутфит Леони назвала русалкой в сетке. Она примеряла под низ черное белье, а сверху надела длинное платье из сетчатой ткани, переливающейся блестками. Знаменитость зачесала волосы в пучок, надела босоножки с камешками и довершила образ сумкой со стразами. Это платье Леони также от украинского бренда Santa Brands.