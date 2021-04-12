Резкая смена образа жизни и подстройка к новым реалиям заставили нас отказаться от идеального кроя брюк, выбрав взамен удобство и практичность. На замену джоггерам, от которых фанатели все прошлые сезоны, пришли обтягивающие леггинсы со штрипками. Их уже начинают стилизовать в своих образах модные инфлюэнсеры.

Долгое время леггинсы считались чем-то устаревшим и немодным. Однако в этом сезоне дизайнеры решили их реанимировать и представили немало стильных версий, которые органично вписываются в современный гардероб.

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Леггинсы со штрипками – не новинка. Впервые такие леггинсы заявили о себе в XIX-XX веках как элемент жокейской униформы. Через полвека леггинсы со штрипками штурмовали самые престижные горнолыжные курорты.

Еще через 20 лет леггинсы уже завоевали любовь поклонниц аэробики, а еще через два десятилетия появились у таких знаменитых дизайнеров, как Демна Гвасалия, Донателла Версаче, Стелла Маккартни и других. Леггинсы со штрипками были на пике популярности в 2016 году, поэтому их возвращение в моду было лишь вопросом времени.

Леггинсы со штрипками – это универсальный собрат базовых черных лосин. Леггинсы сейчас стали не только одеждой для спорта, но и полноценной заменой брюк на каждый день. Крошечная деталь на стопе имеет решающее значение, ведь превращает обычные лосины в ультрастильный элемент гардероба.

По словам стилистов, самое выгодное партнерство лосин со штрипками – ношение ярких туфель-лодочек, которые привлекут внимание к краю штанины и до самой штрипки, не оставив незамеченной эту смелую деталь образа. Стоит заметить, что леггинсы со штрипками удлиняют ноги, если замиксовать их с туфлями-лодочками на каблуке.

Испанская модница Бланка Миро надевает леггинсы на прогулку по городу с лоферами, французская инфлюэнсерка Филиппа Хекк сочетает их с балетками, шведская модель Эльза Хоск стилизует яркие леггинсы с голубыми сабо, а норвежская модница Нина Сандбег примеряет стильный лаймовый жакет с туфлями-лодочками такого же цвета в паре с черными леггинсами.